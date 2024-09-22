أمام صينية الفيروز.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالعبور

شهد طريق صينية الفيروز في مدينة العبور حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من الخدمات المرورية، يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين أمام صينية الفيروز، بمدينة العبور.



على الفور انتقلت على الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل باتجاه قسم العبور، الأمر الذي أسفر عن سقوط 7 مصابين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.