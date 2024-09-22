الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أمام صينية الفيروز.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالعبور

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد طريق صينية الفيروز في مدينة العبور حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

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تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من الخدمات المرورية، يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين أمام صينية الفيروز، بمدينة العبور.


على الفور انتقلت على الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص مع سيارة نقل باتجاه قسم العبور، الأمر الذي أسفر عن سقوط 7 مصابين.

 

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.

 

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