مسن وشاب.. إصابة شخصين أعلى كوبري المخزن في حادث موتوسكلين بقنا

شهد كوبرى المخزن في مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد حادث تصادم موتوسكلين أسفر عن إصابة شخصيت بإصابة متفرقة في الجسد وتم نقلهم للمستشفى.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين على كوبري المخزن بمركز قوص، وتبين إصابة زكريا زكي 65 عامًا، بكسر فى الجمجمة، ومكاريوس مجدي 18 عامًا، بكسر فى الرجل اليمني، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على كوبري المخزن بمركز قوص.

زتم نقل المصابين إلى مستشفي قوص المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.