بكفالة مالية.. عاجل إخلاء سبيل صلاح التيجاني

أخلت جهات التحقيق سبيل صلاح الدين التيجاني، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بفتاة تُدعى "خديجة.خ"، وإرساله لها صورًا خادشة للحياء على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات لأحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

وأضاف بيان وزارة الداخلية بأنه بالفحص تبين تقدم صلاح التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها، ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

وأشار البيان إلى أن صلاح التيجاني غير منتمي للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

