عاجل
حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا
السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بكفالة مالية.. عاجل إخلاء سبيل صلاح التيجاني

بوابة الوفد الإلكترونية

أخلت جهات التحقيق سبيل صلاح الدين التيجاني، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بفتاة تُدعى "خديجة.خ"، وإرساله لها صورًا خادشة للحياء على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي. 

txt

نشرة التوك شو.. أصداء أزمة الشيخ التيجاني وسر المرض الغامض في أسوان

txt

غير سوي وجاهل بالدين.. عمرو أديب يهاجم صلاح الدين التيجاني (فيديو)

txt

بعد القبض على التيجاني الكبير.. أسرار وكواليس عن الطريقة التيجانية في مصر

txt

«الطرق الصوفية» تكشف تفاصيل عزل الشيخ صلاح الدين التيجاني من الطريقة التيجانية

txt

بعد القبض عليه.. القصة الكامة لصلاح الدين التيجاني بين التصوف والتحرش

txt

التيجاني يتقدم ببلاغ ضد سيدة شهَّرت به.. والداخلية تكشف التفاصيل

txt

غير منتمى للطريقة التيجانية.. الداخلية تفجر مفاجئة في واقعة صلاح التيجاني

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات لأحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية، بالتحرش بها، وإرساله صورًا خادشة للحياء لها خلال محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن. 

 

وأضاف بيان وزارة الداخلية بأنه بالفحص تبين تقدم صلاح التيجاني ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها، ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.

 

وأشار البيان إلى أن صلاح التيجاني غير منتمي للطريقة التيجانية، وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الجريدة الورقية