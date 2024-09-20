عاجل
غير منتمى للطريقة التيجانية.. الداخلية تفجر مفاجئة في واقعة صلاح التيجاني
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

غير منتمى للطريقة التيجانية.. الداخلية تفجر مفاجئة في واقعة صلاح التيجاني

صلاح التيجاني
صلاح التيجاني

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن صلاح التيجاني بعدما اتهمتت إحدى السيدات كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وابتزازها.

 

txt

التيجاني يتقدم ببلاغ ضد سيدة شهَّرت به.. والداخلية تكشف التفاصيل

txt

برلماني يتضامن مع القومي للمرأة ضد صلاح التيجاني

txt

اتهامات بالتحرش والتشهير.. صلاح التيجاني وخديجة أمام النيابة

txt

صلاح التيجاني والفتاة في قبضة العدالة ماذا حدث؟

txt

الطريقة التيجانية ترفض صلاح الدين التيجاني.. تفاصيل الخلاف والصراع على الزعامة

txt

عبدالله رشدي يكشف تخاريف الشيخ التيجاني بعد واقعة التحرش

 

وكشفت الداخلية في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة بأن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

 

وكانت الأجهزة الامنية قد كشفت حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.


وبالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة .

الجريدة الورقية