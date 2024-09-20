غير منتمى للطريقة التيجانية.. الداخلية تفجر مفاجئة في واقعة صلاح التيجاني

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن صلاح التيجاني بعدما اتهمتت إحدى السيدات كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وابتزازها.

وكشفت الداخلية في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة بأن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

وكانت الأجهزة الامنية قد كشفت حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.



وبالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة .