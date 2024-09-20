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غير منتمى للطريقة التيجانية.. الداخلية تفجر مفاجئة في واقعة صلاح التيجاني
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

التيجاني يتقدم ببلاغ ضد سيدة شهَّرت به.. والداخلية تكشف التفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت التحقيقات أن شخص ادعى كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" اتهم سيدة بسبه وقذفه بعدما اتهمته بالتحرش، حيث بادر بتحرير محضرا ضدها.

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وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن .

وتبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وتبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة .

الجريدة الورقية