التيجاني يتقدم ببلاغ ضد سيدة شهَّرت به.. والداخلية تكشف التفاصيل

التيجاني يتقدم ببلاغ ضد سيدة شهَّرت به.. والداخلية تكشف التفاصيل
كشفت التحقيقات أن شخص ادعى كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" اتهم سيدة بسبه وقذفه بعدما اتهمته بالتحرش، حيث بادر بتحرير محضرا ضدها.
وكانت وزارة الداخلية كشفت في بيان لها ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن .
وتبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وتبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرض الطرفين على النيابة العامة .
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