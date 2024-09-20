بعد القبض على التيجاني الكبير.. أسرار وكواليس عن الطريقة التيجانية في مصر

تعد الطريقة التيجانية هي إحدى الطرق الصوفية التي نشأت في القرن الثامن عشر على يد الشيخ أحمد التيجاني في المغرب تتميز هذه الطريقة بمجموعة من الممارسات والاعتقادات التي تهدف إلى تقريب العبد من ربه وزيادة حبه وإيمانه، ولكن بعد القبض على الشيخ صلاح التيجاني انقلبت الآية رأسًا على عقب، وترصد بوابة الوفد أبرز المعلومات عن الطريقة التيجانية.

أصول الطريقة التيجانية ونشأتها

أسس الطريقة التيجانية الشيخ أحمد التيجاني، وهو عالم دين وفقيه صوفي، أسس الطريقة في القرن الثامن عشر، وبدأت الطريقة في مدينة فاس المغربية، ولا تزال لها أهمية خاصة هناك، وانتشرت الطريقة التيجانية في العديد من الدول العربية والإفريقية، ولها أتباع في مختلف أنحاء العالم.

المعتقدات والأسس في الطريقة التيجانية

التوحيد: تؤكد الطريقة التيجانية على التوحيد الخالص لله، وعدم الشرك به بأي شيء.

الأخلاق الإسلامية: تشجع الطريقة على تطبيق الأخلاق الإسلامية الفاضلة، كالصبر والصدق والأمانة.

الذكر والصلاة: تعتبر الذكر والصلاة من أهم العبادات في الطريقة التيجانية، وهناك أذكار وأوراد خاصة بها.

الولاء والبر: تؤكد الطريقة على أهمية الولاء للأئمة والعلماء، والبر بالوالدين والأقارب.

الاعتقاد في الكرامات: يؤمن التيجانيون بإمكانية حدوث الكرامات والمعجزات للأولياء الصالحين.

الممارسات والطقوس في الطريقة التيجانية

الزوايا: تُعقد مجالس الذكر والصلاة في الزوايا التيجانية، وهي أماكن خاصة بتجمع الصوفية.

الأوراد والاذكار: يردد التيجانيون أورادا وأذكارا خاصة بالطريقة، والتي يعتقدون أنها تقربهم من الله.

الاحتفالات الدينية: يحتفل التيجانيون بالمناسبات الدينية كالمولد النبوي وغيرها، بأشكال خاصة بهم.

الانتقادات والآراء حول الطريقة التيجانية

الاعتراض على بعض المعتقدات: يرى بعض العلماء أن بعض المعتقدات التيجانية تخرج عن حدود الإسلام الصحيح، مثل الاعتقاد في إمكانية مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا.

التشدد في بعض الممارسات: يرى البعض أن بعض الممارسات التيجانية مبالغ فيها، وتشبه البدع والخرافات.

الدفاع عن الطريقة: يدافع أتباع الطريقة عن معتقداتهم وممارساتهم، ويعتبرونها وسيلة للتقرب من الله.