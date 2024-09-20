بعد القبض عليه.. القصة الكامة لصلاح الدين التيجاني بين التصوف والتحرش

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدعو صلاح الدين التيجاني، الذي يدعي بأنه "شيخ لطريقة التيجانية الصوفية"، وذلك بعد اتهامة بالتحرش، وإرسال صور خادشة للحياء حسب ما تم تداوله من ضحاياه من النساء والفتيات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكان ذلك الاتهامه بداية إلقاء الضوء عليه وكشف حقيقة من الإدعاء بكونه ولي صوفي زاهد إلى مُتحرش مهوس بالفتيات الأصغر سنًا والنساء متخفيًا في رداء الولاية.

فتاة تتهم التيجاني بالتحرش

وقد بدأت القصة منذ 5 أيام حيث نشرت فتاة تُدعى خديجة منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك، توجه الإتهام إلى التيجاني بالتحرش عن طريق إرسال صور فاضحه لها عبر الرسائل الإلكترونية، وتوالت فيما بعد الاتهامات من عدة فتيات ونساء يتهمون التيجاني بالتحرش الإلكتروني.

ويمكنك الإصلاع على منشور الفتاة من هنـــا

التيجاني يتقدم ببلاغ ضد الفتاة

ليظهر التيجاني إعلاميًا ينفي ما قالته خديجة، ويُعلن أنه تقدم ببلاغ ضد السيدة ووالدها، متهماً إياهما بالتشهير والإساءة إلى سمعته، فيما خرجت والدة الفتاة تنفي اتهام ابنتها وتقول أنها مريضة نفسيه وتُدافع عن التيجاني باعتباره شيخها ومُرشدها منذ زمن.

من هو الشيخ صلاح الدين التيجاني؟

تداول قضية التحرش عبر مواقع التواصل ألقى الضوء على شخصية صلاح التيجاني، ليتبين أنه يُعرف نفسه كشيخ صوفي صاحب طريقة تُدعى (التيجانية) وأن لها الآلاف من المُريدين، وكان اللافت في الأمر أن أغلب مُريديه من المشاهير، مثل فيفي عبده، وسمية الخشاب، وأحمد سعد، وعمر طاهر وعبدالرحيم كمال وعلاء مرسي ونشوى مصطفى والفنان حجاج عبدالعظيم وغيرهم، حتى تم تداول فيديو تُصرح فيه سُمية الخشاب أنه السبب في زواجها من الفنان أحمد سعد وقد بارك علاقتهم.

واسمه الكامل هو صلاح الدين محمود أبوطالب التيجاني، ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة في 12 يونيو 1958. وكان سابقًا أحد شيوخ الطريقة التيجانية بمصر، قبل أن يتم فصله في عام 2000 من قبل الشيخ محمد الحافظ التيجاني، بسبب محاولات التيجاني المتكررة للاستحواذ على قيادة الطريقة.

وبعد انفصاله اصبح يُعرف نفسه على أن نسبه ينتهي إلى الحسن بن على، ودشن زاويته الخاصة في إمبابة لتكون مساحة لاستقبال رواده الراغبين في الجلوس بقربه وسماع خطبه وتفسيراته، كما أن له العديد من المؤلفات.

حقيقة انتساب التيجاني للطرق الصوفية

ومع استمرار أزمة التيجاني، تم الكشف عن حقيقة كونه غير منتمي من الأساس إلى الطريقة التيجانية وقد تم فصله منها بعد خلاف مع مؤسسها، ليؤسس لنفسة طريقة تحت اسمه الخاص (الطريقة الصلاحية التيجانية) والتي لم يعترف بها المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وقد أكد مسؤول الطريقة التيجانية أن الطريقة قد تبرأت منه، ورغم ذلك يُشير التيجاني إلى نفسخ بإدعائه المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها، وأوضح أنه تم عزله عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية منذ سنوات، وأنه غير مسموح له بممارسة أي نشاط خاص بها، وذلك لعدم أهليته، ولما ثبت من فساد معتقده وانحرافه عن الطريقة، وتحريفه لمعتقداتها، وفقا للبيان.

ومن جانب المشيخة العامة للطرق الصوفية، قال المُتحدث الرسمي باسمها أن "شيخ الطريقة التيجانية المعتمد رسميًا من المشيخة العامة للطرق الصوفية، والممثل للتيجانية، هو الشيخ محمد الحافظ التيجاني، وهو الوحيد المسجل فى المشيخة العامة للطرق الصوفية والممثل للسادة التيجانية وأن المشيخة ليست طرفا فيما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي".

ثلاث قضايا تحرش وبلاغ من المجلس القومي للمرأة





وقد ظهرت ثلاث شهادات تحرش جديدة، حيث أعلنت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» تلقيها ثلاث شكاوى من ناجيات، أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني الجنسي من قبل شيخ مزعوم من الطريقة التيجانية، مكتفية بالإشارة إلى الأحرف الأولى من اسمه الثلاثي (ص.م.ت).

كما أعلن المجلس القومي للمرأة، أمس الخميس، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ التيجاني، عقب رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس منشور فتاة تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من الشيخ المشكو في حقه، علاوة على منشورات مماثلة لثلاث فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على التيجاني

وأخر ما وصلت له أزمة التيجاني من تطورات هو إلقاء القبض عليه اليوم الجمعة منقِبل أجهزة الأمن بالجيزة القبض على صلاح الدين التيجاني، اليوم الجمعة لمواجتهه بالاتهامات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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