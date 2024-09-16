تعليق مرتضى منصور على قرار الإفراج عن اللاعب أحمد فتوح

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على إخلاء سبيل أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء.

قضت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، بإخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، بكفالة 50 ألف جنيه، في قضية قتل المجني عليه أحمد السيد بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر.

صدر القرار، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار بركات عبدالحليم، والمستشار محمد عبدالسميع العشماوي، والمستشار عبدالجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

تعليق مرتضى منصور:

الحمد لله.. أمرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة معالي المستشار أمجد عوض، رئيس محكمة الاستئناف، وكل من معالي المستشارين بركات الفخراني ومحمد العشماوي رؤساء محكمة الاستئناف، بإخلاء سبيل لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بالضمان المالي وقيمتة خمسون ألف جنيه، وتأجيل الدعوى إلى 22 أكتوبر والاستجابة لطلبات الدفاع لسماع شهادة الطبيب قباري محمد، مدير عام بالمعامل الكيمائية، والطيبب جمال عبدالرازق، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية.

كل الشكر والتقدير للمحامي الأهلاوي الأستاذ أشرف عبدالعزيز، الذي كان بيننا اتفاق وتعاون وتنسيق في قضية ابننا أحمد فتوح منذ اليوم الأول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وحتى جلسة اليوم، ولا عزاء للجنة العـار.

تمنياتي ورجائي لأسرة المرحوم السيد أحمد الشوبكي الموافقة على قبول التصالح قبل الجلسة المقبلة حفاظًا على مستقبل اللاعب.

وفي جميع الأحوال لا نملك إلا الرجاء فقط مع تقديرنا الكامل لمشاعرهم وحزنهم على فقيدهم.

إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك:

شهدت الجلسة وجود شقيق حسين الشحات لمساندة اللاعب أحمد فتوح في جلسة الحكم.

وطالب محامي ضحية دهس أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، والمنتخب الوطني، بتعويض مدني مليون جنيه مؤقت، وبتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وقال محامي ضحية دهس أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، خلال جلسة المحاكمة، إنه لا نية للتصالح مع المتهم، مطالبًا بمعاقبته بتهمة قتل المجني عليه عن طريق الخطأ.

وكشفت التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح، لاعب كرة قدم محترف، مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثًا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

وأضاف، أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراعِ في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضًا حياة الآخرين للخطر، وبناءً عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، التي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.



