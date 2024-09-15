اليوم.. الحكم على المتهمين في "أحداث عابدين"

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، الحكم على متهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بقضية "أحداث عنف عابدين".

كانت أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في الأحداث التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام نقابة الصحفيين، وأسفرت عن مقتل 6.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية.

في سياق آخر، قررت نيابة السلام، السبت، إحالة 3 عناصر إجرامية للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الأستروكس والآيس، بمدينة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الأستروكس والآيس بمدينة السلام

وكانت أجهزة الأمن بقسم شرطة السلام ثان، نجحت في ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 1.900 كيلو جرام لمخدر الأستروكس، 2 فرد خرطوش وطلقتان، كمية من مخدر الآيس، 2 ميزان حساس، مكواه سخان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما قررت نيابة الشروق وبدر إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية ؛ لاتهامهم بحيازة 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش بمدينة بدر.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجهم والتربح والكسب غير المشروع منها.



