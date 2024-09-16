إجراء 270 ألف جلسة علاج اشعاعى بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

للتخفيف عن المرضى

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أنه تم إجراء 270 ألف جلسة لمرضى الأورام بالعلاج الإشعاعي منذ افتتاح المستشفى وحتى الآن.

وقدمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان،خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وكل حالة من المترددين له قصة خاصة تكون المستشفى داعمة في علاجه الإشعاعي من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

وأوضح الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر ، أن العلاج الإشعاعي هو أحد العلاجات المستخدمة في علاج الأورام وفيه يستخدم جهاز لتوجيه أشعة عالية الطاقة إلى الورم؛ وهو علاج غير مؤلم من خلال جلسات يومية على مدار عدة أسابيع، لافتا إلى أن الجهاز الأكثر استخداماً في هذا المجال هو جهاز " المعالج الخطى".

ومن جانبه الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ان المستشفى منذ افتتاحها تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، ومنها قسم العلاج الإشعاعي والتطور الكبير به خلال السنوات الماضية ودعمه بعدد من الأجهزة المتطورة بما يعود بالنفع على المرضي وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذى تقدمه لاهالى الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء للوصول الى الهدف الاسمى "الصعيد بلا سرطان".