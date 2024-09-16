كاف يكشف طاقم تحكيم مباراة الزمالك والشرطة الكيني

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الناميبي مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

موقف محمد شحاتة من مباراة العودة أمام الشرطة الكيني

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد شحاتة، لاعب وسط الأبيض، لخوض مباراة الشرطة الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمد شحاتة تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني، بشد خفيف في عضلة السمانة، التي دفعت الجهاز الفني لاستبداله قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

ومن المقرر أن يشارك محمد شحاتة في تدريبات فريقه غدًا الثلاثاء بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.