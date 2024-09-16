الوحدة المحلية فى سنورس تقيم حفل تأبين لشهداء حادث طريق الفيوم القاهرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم، حفل تأبين لشهداء، الحادث المروى الأليم الذى وقع يوم الاحد 25 اغسطس الماضى بطريق الفيوم –القاهرة ومن بينهم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

اشرف على تنظيم حفل التأبين محمد فتحى امام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وخالد الصغير سكرتير الوحدة المحلية، و حضره اسر شهداء الحادث، واعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، ونواب رئيس الوحدة المحلية اشرف ايوب - جمال العوامي، ورؤساء الوحدات المحلية القروية للمركز والمدينة، والجهاز التنفيذى للمركز ، وجموع غفيرة من الاهالى .

شهداء الواجب

اشاد رئيس الوحدة المحلية بسنورس، بشهداء الواجب والشهامة، الذين ضحوا بأنفسهم لإنقاذ المصابين، وتباروا وتنافسوا فى نقل الضحايا إلى سيارات الإسعاف قبل ان تدهسهم السيارة النقل، واضاف ان الدكتور عبّد الحميد فرج نائب رئيس الوحدة المحلية لشئون القرى، شهيد الواجب والشهامة الذى لقى مصرعه فى الحادث ضرب مثالا رائعاً فى الانسانية والوفاء، والذى كان موفدا لمعاينة الحادث والإشراف على نقل المصابين ورفع اثار الحادث لتيسير حركة المرور ضحى بنفسه من اجل إنقاذ المصابين، فهنيئا له الشهاده وبشر الصابرين.

قال الشيخ ياسر الخلاصى مدير ادارة أوقاف سنورس، وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، و هذا كلام الله عز وجل، مشيرا ان الشهيد يرى مقعده فى الجنة قبل ان يلفظ انفاسه الأخيرة، و يشفع لسبعين من اهله.

بينما اكد ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب السابق، ان ضحايا الحادث رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن خلال هذا اللقاء ندعو الله، ان يغفر لهم ويرحمهم ويعفو عنهم، ويكرم نزلهم ويوسع مدخلهم، ويغسلهم بالماء والثلج والبرد، و يبدلهم دارًا خيرًا من دارهم ، ثم قدم الطالب مصطفى علوى، انشوده دينيه، واختتم حفل التأبين بتسليم اسر الضحايا دروع التكريم باسماء الشهداء .

يذكر ان ضحايا حادث الفيوم من ابناء مركز سنورس كل من فرحات مفتاح - عبد الحميد فرج - سيد جمعة قاسم - عبد الرحمن عبد الله - محمد عبد الله محمود -عبد الحكيم سيد حسن.

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