بعد إخلاء سبيله.. 22 أكتوبر محاكمة اللاعب أحمد فتوح

قررت محكمة جنايات مطروح تأجيل محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في واقعة دهس أمين شرطة بسيارته، والقيادة تحت تأثير المخدر، لجلسة 22 أكتوبرالمقبل، مع إخلاء سبيله بكفالة بمبلغ 50 ألف جنيه.

إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك:

طالب محامي أحمد فتوح بدفع الدية ومقدارها كيلو فضة وإخلاء سبيله، فيما رفض محامي الضحية التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح، أو التصالح على هذه الجريمة.

كما طالب محامي ضحية دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، بتعويض مدني مليون جنيه مؤقت، وبتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وقال محامي ضحية دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني خلال جلسة المحاكمة، إنه لا نية للتصالح مع المتهم، مطالبا بمعاقبته بتهمة قتل المجني عليه عن طريق الخطأ.

ووصل اللاعب إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حرص عدد من أصدقاء فتوح وأقاربه من بينهم شقيقه وشقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على التواجد فى المحكمة دعمًا للاعب الزمالك.

وعلى الجانب الآخر حضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

كانت النيابة العامة أحالت لاعب الزمالك أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له عدة اتهامات من بينها قتل أمين شرطة عن طريق الخطأ بأن صدمه بسيارة كان يقودها بسرعة كبيرة تجاوزت السرعات المقررة قانونا تحت تأثير المخدر، وحيازة مواد مخدرة هى جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

وفى أولى جلسات محاكمته طالب الدفاع الحاضر عنه بإخلاء سبيله للبدء فى اتخاذ إجراءات دفع الدية والتصالح مع أسرة المجني عليه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب وأجلت القضية إلى جلسة اليوم.