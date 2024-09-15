شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وموعد الانخفاض (فيديو)

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنه حدث مشاكل كبيرة في العروات الصيفية لشهر يوليو في محاصيل الخضروات، ومن بينها الطماطم والبطاطس، فكان لها تأثير كبير على ارتفاع الأسعار.

استقرار في الأسعار

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أننا مقبلين على مواسم شهري أكتوبر ونوفمبر، مؤكدا أنه سيحدث استقرار في الأسعار خلال تلك الفترة، على الرغم من أن العالم يعاني من ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: "بعض المنتجات الزراعية فيها ضعف معدلات إنتاج يصل إلى 50%، يعني نصف إنتاجنا أصيب بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، متابعا: "أكثر المنتجات ضررا هي الطماطم والكوسة والخيار والبامية".

شهدت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم السبت في السواق المحلية، استقرارًا، وسجلت أسعار كيلو الطماطم للكيلو الواحد ما بين 22 إلى 25 جنيهًا، بينما حقق سعر كيلو البطاطس استقرارًا مسجلة ما بين 25 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار اليوم في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:



وجاءت أسعار الخضار ف في الأسواق المحلية

سعر كيلو الطماطم :سعر الكيلو الواحد يبلغ عند نحو 22 - 25 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البطاطس :سعر الكيلو الواحد يبلغ عند نحو 25- 27 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البصل :سعر الكيلو الواحد يبلغ عند نحو 6- 8 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الخيار : سعر الكيلو الواحد يبلغ عند نحو 15- 20 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الفلفل الرومي : سعر الكيلو الواحد يبلغ عند نحو 8- 12 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الكوسة : سعر الكيلو الواحد يبلغ عند نحو 9- 15 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الفاصوليا : سعر الكيلو الواحد يبلغ عند نحو 20- 25 جنيهًا للكيلو