هيدى كرم: أوافق على الزواج من شخص مختلف عن ديانتي (فيديو)

قالت الفنانة هيدى كرم، إنها من الممكن أن تتزوج شخص ليس من ديانتها، معقبة:" أنا مقولتش فى فيه حد هتجوزه، انتوا مالكم دى حياتى الشخصية وماقولتش لحد اعمل زىي".

وأضافت هيدى كرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها ليست أم صارمة ولكنها تحب النظام للغاية،لافتة إلى أن ابنها لم يفكر فى دخول مجال الفن مطلقا، واذا قرر ذلك لا توجد مشكلة.

وأكدت هيدى كرم أنها لا تحتضن ابنها ولا تقبله خارج المنزل، بسبب نظرات من لا يعرف أنه ابنها، معقبة:" بحضنه وأبوسه فى البيت بس".

وردت هيدى كرم على انتقاد الجمهور لها فى مشهد بمسلسل لؤلؤ قامت مى عمر بضربها فيه، قائلة:" طب ما الفنان أحمد زاهر ضربنى، دا تمثيل ومى عمر كانت خايفه جدا تعمل المشهد وانا اللى شجعتها انا صديقة مع مى عمر ومحمد سامى جدا وبحضر مناسبتهم وبيحضروا مناسباتى ".

أعربت الفنانة هيدي كرم، عن بالغ سعادتها بنجاح دورها في مسلسل الوصفة السحرية، موضحة أنها لا تحب أن تكرر نفسها في أي عمل فني والدور بعيد عن شخصيتها فهي تقدم سيدة مضطهدة ولا توجد ثقة في نفسها وطيبة لدرجة السذاجة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل".

وتابعت هيدي كرم : اعتذرت عن بعض الأعمال بسبب تكرارها ورفضت أقدم نفس الدور في عملين متتاليين وعلى سبيل المثال دور شر وفي نفس السنة عرض عليها دور شر فترفض على الفور".

هيدي كرم: سعيدة بنجاح دوري في مسلسل الوصفة السحرية



واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: "في قرارات مش أي أم تقدر تاخدها لما كان عاوز يسيب آخر سنة في دراسته ويهتم بـ كرة القدم لأن الدراسة مش هتروح في حتة وممكن يرجع يكمل تاني وهو طلب مني ده وقالي محتاج ألعب كورة ومش عاوز اكمل السنة دي علشان مش عاوز تشتيت وأتقيم نفسياً كـ لعيب كورة ومكنتش أم صارمة بالمعتاد.