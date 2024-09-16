شعبة البيض تكشف عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى العديد من العوامل منها: أزمة الأعلاف التي حدثت من قبل، والتي أدت بشكل مباشر إلى تناقص أعداد القطعان المنتجة، وعدم تجديد القطعان الحالية، مشيرًا إلى أن 90% من القطعان الحالية في حاجة إلى التجديد، كما أن الموجة الحارة تؤثر بشكل كبير على الإنتاج.

وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البيض يُباع بالكيلو في المزرعة، والطبق الذي يزن 2 كيلو يُباع بـ180 جنيهًا للمستهلك، والطبق الذي يقل عن هذا الوزن 50 جرامًا يقل جنيه.

وأوضح أن تجديد القطعان الحالية يُساهم بصورة كبيرة في خفض الأسعار، ولكن بشرط عدم زيادة أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن البيض في العالم يُباع من خلال معادلة سعرية، ولا يخضع للعرض والطلب، حتى نضمن هامش ربح مستقر للمنتج ولا يحدث أي تفاوت في الأسعار.