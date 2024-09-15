بشرى سارة من شعبة الدواجن عن أسعار البيض (فيديو)

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن كرتونة البيض لن تتعدى 155 أو160 جنيها على دخول المدارس.

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن مشكلة تسعير البيض تشمل صناعة الدواجن والبيض أيضا، وهناك قلة ضمير لدى بعض السلاسل التجارية، بحسب المنطقة التي تبيع فيها.

ننتج نحو 1.3 مليار بيضة سنويا

وتابع رئيس شعبة الدواجن: "ننتج نحو 1.3 مليار بيضة سنويا، ومن يتحكم في أسعار الدواجن هم التجار والسماسرة، لافتا إلى ان مصر تصدر البيض حاليا وهناك اكتفاء ذاتيا منه.

وأشار إلى أن هناك نحو 21 شخصا من محتكري البيض تم ضبطهم مؤخرا، معلقا: أزمة السوق الحالية في تسعير البيض وليس توافره.

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن سوق البيض في مصر غير قابل للاحتكار أو التخزين، لافتًا إلى أن أنباء القبض على عدد من محتكري البيض غير صحيحة.

وأكد أحمد نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار البيض بدأت في التحسن بعد الفترة التي تعرضت فيها الدواجن للإجهاد الحراري والرطوبة.

وتابع أحمد نبيل: «مع تحسن درجات الحرارة ستبدأ أسعار بيض المائدة في التحسن، وسعر كرتونة بيض المائدة 30 بيضة بـ162 جنيهًا من المزرعة، وبـ180 جنيهًا في الأسواق بواقع 6 جنيهات للبيضة الواحدة».

وأردف رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن: “لا توقعات بشأن أسعار البيض مستقبلًا، ولكن يمكن القول إن أسعار البيض ستبدأ في التحسن بداية من شهر أكتوبر المقبل”.