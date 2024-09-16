خبير: محاولات زعيم المعارضة الإسرائيلية تشكيل حكومة بديلة "قفزة في الهواء" (فيديو)

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن محاولات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تشكيل حكومة بديلة تعتبر بمثابة قفزة في الهواء، إذ أن هذه الخطوة يمكنها أن تمثل ضغطًا على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف «أبو كرش» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة تمثل أكثر من نصف أعضاء الكنيست الإسرائيلي لذا فإن أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة ستفشل



وأوضح أن هناك جهودا أخرى توازي جهود لابيد تسمى بالأجهزة الأمنية والدولة العميقة داخل الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن أن معظمهم قادة سابقين من قوات الاحتلال وألوية متقاعدين ويأتي على رأسهم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

وثيقة بضرورة وقف نزيف دولة الاحتلال الإسرائيلي

ولفت إلى أن معظمهم من القادة الكبار الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي أجهزته، متابعًا :«القادة مضوا على وثيقة بضرورة وقف نزيف دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن نتنياهو يأخذ الدولة بقياداتها نحو المزيد من الهاوية وتتلقى إسرائيل الكثير من الضربات آخرها الصاروخ الذي أطلقه الحوثيين اليوم الأحد باتجاه تل أبيب».

دعت المعارضة في إسرائيل المواطنين الى الخروج للشوارع والتظاهر للعمل على الإطاحة بحكومة الحالية.



وقال زعيم معسكر الدولة بيني جانتس في تصريحات أوردتها قناة "I24 " الإخبارية اليوم "الأحد"-إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خائف ومتردد ويلعب على عامل الوقت لاعتبارات سياسية بدلا من إنقاذ المحتجزين،وطالب جانتس من نتنياهو حماية المختطفين وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه عثر على جثث ستة من المحتجزين لدى حركة حماس،وذلك في أحد انفاق رفح جنوبي غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.

عائلات "المحتجزين" الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإبرام صفقة بشكل فوري

هاجمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحملته مسئولية إفشال صفقة التبادل والإهمال ومقتل "الرهائن" الستة.

وطالبت العائلات - في خطاب موجه الى نتنياهو، حسبما أفادت قناة I24 الإسرائيلية - بإبرام صفقة مع حركة حماس، وبشكل فوري .



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن - في وقت سابق - أنه عثر على جثث ستة من "المحتجزين" لدى حركة حماس، وذلك في أحد أنفاق رفح جنوبي غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.

10 شهداء فلسطينيين بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت على الجنوب والوسط، ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.