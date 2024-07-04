نشرة التوك شو.. وعود وزراء الحكومة الجديدة والمصريون مستبشرون

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أنه تم مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر 13 مرة خلال الست سنوات الماضية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وزير الاتصالات بعد حلف اليمين: سرعة الإنترنت تضاعفت 13 مرة في آخر 6 أعوام



أكد وزير العمل، محمد جبران، أن أحد أهم التحديات التي تواجه الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن بين أصحاب العمل والعمال، لخلق بيئة جيدة للاستثمار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وزير العمل الجديد: "العمال أولويتي وفي أعيننا" (فيديو)



أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، إن الصناعة في الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية في مصر وسوف نبنى على ما تم تنفيذه من بنية أساسية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

كامل الوزير: سأعمل 7 ساعات يوميًا في وزارة النقل ومثلها في "الصناعة"



قال الإعلامي أحمد موسى إن مطالب الرأي العام والشعب المصري من الحكومة كثيرة، أهمها أن تكون الأسعار في متناول الجميع، معلقا: " مهمة الحكومة الجديدة الأسعار.. أن تكون في المتناول".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الأسعار والكهرباء.. وصية أحمد موسى للوزراء الجدد لإرضاء المواطنين (فيديو)



قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن دمج العديد من الوزارات المتشابهة مثل وزارة الخارجية مع الهجرة كان أمرًا مفهومًا، لكن الجميع توقف عند دمج وزارة النقل مع الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يرجع إلى شخصية كامل الوزير، وقدرته على اتخاذ القرار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أكد شريف فاروق وزير التموين الجديد، أن ضبط الأسعار وقياس رضا المواطنين أحد المهام الأساسية في الفترة المقبلة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أول تعليق من وزير التموين الجديد عن ضبط الأسعار في لأسواق (فيديو)



قال النائب الوفدي أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن التغييرات التي شهدتها الحكومة والأسماء الجديدة التي تم تعيينها تحمل سير ذاتية مبشرة ومفرحة وتدعو للتفاؤل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

النائب أيمن محسب: الدولة استجابت لتوصيات الحوار الوطني في اختيار الحكومة الجديدة(فيديو)



قال يوسف الحسيني، إن حجم التحديات كبيرة جدا على الحكومة الجديدة وأن حركة التغيير الكبيرة التى تمت سوف يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقا: “الشعب شاهد على ماسيحدث وسوف تتم متابعتهم بستمرار من أجل تحقيق المطلوب”.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

المصريون مستبشرون.. تعليق يوسف الحسيني على اختيارات الحكومة الجديدة (فيديو)



علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة لاعبي المنتخب الأوليمبي، قائلا: «الجهاز الفني يعمل بجهد كبير خلال السنوات الماضية، ونوضح بأن فيفا لم يضع بطولة الأولمبياد على الأجندة الدولية، لذا لم يكن هناك فرض على الفرق الأوروبية بضرورة مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخب الوطني».

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

قرارات حازمة خلال ساعات.. وزير الرياضة يوجه رسالة غاضبة بشأن أزمة المنتخب الأوليمبي



قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن التأخير في إعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة كان بسبب النقاشات في الاختيار، وهناك مراقبة للأداء بشكل مستمر، متابعًا: "الذي تغير ليس الحكومة لكن طريقة التفكير والفلسفة التي جاءت بها الحكومة ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

سبب التأخر في إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)

