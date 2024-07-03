وزير الاتصالات بعد حلف اليمين: سرعة الإنترنت تضاعفت 13 مرة في آخر 6 أعوام

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أنه تم مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر 13 مرة خلال الست سنوات الماضية.

وأشار خلال لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، على هامش حلف اليمين الدستوري للحكومة الجديدة، إلى أن استراتيجية المرحلة القادمة تركز على محورين رئيسيين، الأول هو استمرار السياسات التي تم وضعها سابقًا والتي أسهمت في جذب شركات التعهيد.

وأضاف أن صادرات مصر في مجال التعهيد نمت بنسبة 54% في العام الماضي، ووصلت إلى 3.6 مليار دولار، وهو ما يعزز جاذبية مصر للشركات العالمية في هذا المجال.

وأكد طلعت أهمية تطوير الخدمات الحكومية المرقمنة وتحسين البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الإنترنت الثابت والمحمول، مشيرًا إلى أنه تم استثمار أكثر من 2.5 مليار دولار في منظومة الإنترنت الثابت، وأن مصر أصبحت الأولى في إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الثابت.

وشدد على أهمية توسيع الشبكات وتحسين الكفاءة من خلال استخدام الألياف الضوئية بدلاً من الكابلات النحاسية، معربًا عن التزامه بتوسيع شبكات المحمول في القرى والنجوع لتعزيز الاستفادة من الخدمات في تلك المناطق.