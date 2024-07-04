سبب التأخر في إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن التأخير في إعلان أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة كان بسبب النقاشات في الاختيار، وهناك مراقبة للأداء بشكل مستمر، متابعًا: "الذي تغير ليس الحكومة لكن طريقة التفكير والفلسفة التي جاءت بها الحكومة ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم".

وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" : "نحن أمام دولة ناضجة تجاوزت العديد من العقبات، وبدأت تختار بشكل يتناسب مع حجم التحديات" مؤكدًا أن الوزراء بعد حلف اليمين توجهوا إلى مكاتبهم فورًا لعدم تضييع أي دقيقة.

وتابع محمد الباز: "سنجد موجات على السوشيال ميديا للتقليل من بعض الوزراء لأننا أمام منصات بها فصيل لا يعجبه شيء في مصر على الإطلاق".، موضحا أن الهجوم على الوزراء الجدد هو أسهل شيء يمكن القيام به الإعلامي العاجز الضعيف.

التشكيل الوزاري الجديد يقوم على الجدارة



وأكد أن التشكيل الوزاري الجديد يقوم على الجدارة، متابعًا: "تعاملت عن قرب مع المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية وتحاورت معه وعرفت كيف يفكر ويتصرف، لذلك أقول أنه اختيار موفق، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي وتجربتها في المجلس القومي للمرأة وخبرتها بالعمل الميداني على الأرض".

وتابع اتحاد الجاليات المصريه في اوروبا، برئاسة محمد الزفزاف، باهتمام بالغ تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وما نتج عن ذلك من تعيين وزراء جدد وإدماج وزارات أخرى.



ويتطلع الاتحاد أن يعطى إدماج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية دفعة قوية لكيفية التعامل مع حركة الهجرة المصرية للخارج وذلك من خلال استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مطالب أبناء مصر فى الخارج.

كذلك يتطلع الاتحاد أن يؤدى الادماج إلى إفراز آلية جديدة ذات فاعلية وواقعية تؤدى إلى مشاركة حقيقية لأ بناء مصر فى الخارج فى عمليات التنمية المستدامة فى مصر.

كذلك يتطلع الاتحاد إلى آلية فاعلة لمواجهة الهجرة الغير شرعية تقوم على أساس توفير البدائل القانونية والتنموية لهذه الظاهرة مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع فى الدول المسقبلة ،كذلك العمل على الحد من هذه الظاهرة التى أودت بحياة العديد من شبابنا.



وينتهز إتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا هذه الفرصة ليتقدم للحكومة المصرية الجديدة بخالص الأمنيات بالتوفيق فى خدمة المصالح المصرية الوطنية والقومية سواء فى الداخل أو الخارج.