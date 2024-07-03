قرارات حازمة خلال ساعات.. وزير الرياضة يوجه رسالة غاضبة بشأن أزمة المنتخب الأوليمبي

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة لاعبي المنتخب الأوليمبي، قائلا: «الجهاز الفني يعمل بجهد كبير خلال السنوات الماضية، ونوضح بأن فيفا لم يضع بطولة الأولمبياد على الأجندة الدولية، لذا لم يكن هناك فرض على الفرق الأوروبية بضرورة مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخب الوطني».

المنتخب أولا وعلى الأندية أن تحترم هذا الأمر

وأضاف وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، :«المنتخب أولا، وعلى الأندية أن تحترم هذا الأمر، وسنرى ذلك خلال الساعات القادمة، ونتابع مع رابطة الأندية واتحاد الكرة لحل أزمة قائمة المنتخب الأولمبي، وسنتخذ قرارات حازمة اليوم خلال ساعات».

وتابع وزير الرياضة : «اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري أبلغ اتحاد الكرة بعدم التواجد مع المنتخب الأولمبي، وأنه سينضم إلى قائمة المنتخب الوطني الأول في شهر 9 المقبل».

وتوجه أشرف صبحي: بالتحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تجديد الثقة في تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة في الحكومة الجديدة، قائلاً: «شرف أن أكون في الحكومة الجديدة ».

وأضاف الأولوية خلال الفترة المقبلة؛ ترتبط بالبطولات الأولمبية، والمنشآت الرياضية وزيادة الخدمات،حيث توجد لدينا تكليفات مهمة جدًا سيتم العمل عليها.

وأردف وزير الرياضة: «نستعد لاستضافة الأولمبياد ودورة الألعاب الأفريقية 2027، ولدينا اهتمام بمراكز الشباب في القرى والمدن الشبابية، وزيادة الخدمات في المنشآت الرياضية».

ووضع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، روشتة حل أزمة المنتخب الأوليمبي، بعدم قدرته على استدعاء لاعبين الأندية، بسبب وضع مباريات الدوري بشكل خاطئ في ظل تحديد مباريات بين الأندية المنافسة على اللقب في نفس توقيت معسكر إعداد المنتخب للأولمبياد.

واقترح مجاهد تأجيل مباريات الدوري لمدة أسبوعين، لمنح المنتخب الأوليمبي فرصة الحصول على اللاعبين الذي يرغب في ضمهم للمشاركة في المحفل العالمي.

وقال رئيس اتحاد الكرة السابق في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":"توفير كل مقومات النجاح للمنتخب الأوليمبي ضرورة قصوى حتى لو توقفت مسابقة الدوري لمدة أسبوعين مع إعادة الجدولة".