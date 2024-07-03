وزير العمل الجديد: "العمال أولويتي وفي أعيننا" (فيديو)

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن أحد أهم التحديات التي تواجه الوزارة هو قانون العمل، نظرا لأهميته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن بين أصحاب العمل والعمال، لخلق بيئة جيدة للاستثمار.

وأوضح جبران، خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز" بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة تسعى لتحقيق تعاون مشترك مع جميع الوزارات، مع التركيز على تدريب وتثقيف العمالة.

وأكد أن الوزارة تهتم بتلبية احتياجات السوق المصري من العمالة، وتستعد لتلبية احتياجات الخارج أيضا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأكد جبران على أهمية استغلال الطاقة الشبابية في مصر، مشيرا إلى أن العمال هم في صلب اهتمامات الوزارة، وسيتم العمل على تطويرهم وتحسين مهاراتهم من خلال التدريب والتثقيف، وختم حديثه بالتأكيد على أن التعليم والتدريب الجيد يسهمان في تحقيق نتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب المصري، مردفًا: “العمال في أعيننا، ولهذا سنسعى لتدريبهم وتثقيفهم، فالتعليم مع التدريب الجيد مع دراسة السوق سنصل لنتيجة ترضي الشعب المصري”.