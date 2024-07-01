نشرة التوك شو.. ذكرى 30 يونيو وموجة حارة جديدة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، أن ثورة 30 يونيو أجهضت مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تخطط له الولايات المتحدة وكانت أهم أدواته جماعة الإخوان.

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محمد الباز يكشف كيف أجهضت 30 يونيو مخطط الشرق الأوسط الجديد (فيديو)



وجهت الإعلامية عزة مصطفى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي تحل اليوم الأحد، قائلة: "ثورة 30 يونيو بدأت بقرار شعب للحفاظ على الهوية المصرية"

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كسرت مشروع التقسيم والتفتيت.. عزة مصطفى تهنيء المصريين بذكرى 30 يونيو (فيديو)



أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة في أسعار السيارات بعض الشيء وهو وضع طبيعي، لأن هناك العديد من السيارات في الجمارك، موضحًا أن الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقف في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على التسجيل على السيارات.

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رئيس رابطة تجارة السيارات يكشف صدمة عن زيادة الأسعار (فيديو)



أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أنه كان لهم 8 مقترحات لانخفاض الأسعار وأولهما التشجيع على الإنتاج المحلي، وثانيًا تحسين البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر من المواد الغذائية، وايضًا من المقترحات هي لتقليل التكاليف والمصاريف الإدارية والمالية كحلقات الوصل والسماسرة.

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شعبة المواد الغذائية تكشف أبرز مقترحاتها لخفض الأسعار (فيديو)



وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "شكرًا على مواقف سيادتك مع شعب مصر العظيم، من قبل يوم 30 يونيو 2013، واستمرارها حتى اليوم.

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أحمد موسى يشكر السيسي في ذكرى 30 يونيو.. تحمل كل الصعوبات والتحديات(فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي إن إرادة الشعب المصري كانت واضحة وحاسمة في يوم 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه كان يومًا حالك السواد بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين.

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نشأت الديهي يكشف عن حق واحد للإخوان في مصر (فيديو)



نفى الإعلامي نشأت الديهي صحة ما يُثار حول أن تأخر التعديل الوزاري في مصر كان بسبب اعتذار الكثير من المرشحين عن قبول المناصب.

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حقيقة تأخر إعلان التعديل الوزاري بسبب اعتذارات المرشحين للحكومة الجديدة (فيديو)



قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكنها ستكون ارتفاعات طفيفة بمعدل من درجتين لـ3 درجات.

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