نشرة التوك شو.. مفاجأة انخفاض الدولار لـ42 جنيها وبشرى بشأن تخفيف الأحمال

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزيروجه فورا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة ونموذج الإجابة بسبب تعدد شكاوى الطلاب.

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التعليم" تكشف تفاصيل منح الطلاب الدرجة الكاملة لـ3 أسئلة بامتحان الفيزياء (فيديو)



قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه كان يتم انعقاد اجتماعات مستمرة بين وزارة الكهرباء والشركات القومية التابعة، لمناقشة تعديل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك منذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعمل على وضع حلول لتلك الأزمة.

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"البترول" تزف بشرى سارة.. استيراد كميات ضخمة من الغاز تنهي أزمة الكهرباء



علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قرار رابطة الأندية استكمال مباراة بيراميدز وسموحة التي لم تكتمل بسبب حريق نشب في استاد الإسكندرية.

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فرج عامر يكشف سبب موافقته على استكمال مباراة سموحة وبيراميدز (فيديو)



قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات في بداية العام كان يعاني من ارتفاع شديد بصورة غير معقولة، وجميع المواطنين كانوا يتحدثون عن هذه الارتفاعات.

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شعبة السيارات: 35% نسبة انخفاض أسعار السيارات بعد صفقة "رأس الحكمة"



قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إننا لدينا شبكات للكهرباء على أعلى مستوى، وزارة الكهرباء الجاهزة للتعامل مع الاعطال والتخفيف خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر الكهرباء أمن القومي.

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السيسي يعتبرها أمن قومي.. الكهرباء: الدولة لديها استراتيجية لتجاوز أزمة تخفيف الأحمال



كشف الاعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن التشكيل الوزاري المرتقب، مشيرا الى أن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، ستظهر نهاية الأسبوع الحالي.

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أحمد موسى يعلن موعد الإعلان عن الخكومة الجديدة وحلف اليمين (فيديو)



قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المرصد أصدر 4 تقارير عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التقارير الأربعة وثقت عشرات الأسرى الفلسطينيين ممن أعدمهم الاحتلال.

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"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين يندى لها جبين الإنسانية



علقت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، على قرار رفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50% وتخفض عمولة التحويل لـ5%، مشددة على أن هذه الخطوة هامة لرفع القيود على تعاملات البنوك فى الداخل والخارج، وهو مايبعث رسالة قوية محليا ودوليا بتحسن الوضع المالى فى مصر وتوافر العملات الأجنبية فى البنوك المصرية.

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مفاجأة.. خبير مصرفي يكشف عن انخفاض الدولار لـ42 جنيه في هذا التوقيت



أكد الإعلامي خيري رمضان، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد أدلى بتصريحات غريبة، بأنه لا بد من قتل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم برصاصة في الرأس معلقا: "هذا الإرهابي لعنة الله عليه

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لعنة الله عليك.. خيري رمضان يهاجم وزير إسرائيلي (فيديو)



كشف تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"، تطورات جديدة في قضية الشاب الذي تعرض للصفع من المطرب عمرو دياب، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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