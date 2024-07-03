تمتعي بمذاق لذيذ وحضري آيس لاتيه بالكراميل المنعش في الصيف

آيس لاتيه بالكراميل هو مزيج رائع يجمع بين قوام القهوة الغنية وحلاوة الكراميل المميزة، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لأيام الصيف الحارة. يتميز هذا المشروب بنكهته الغنية والمنعشة التي تساعد في تحسين المزاج وتوفير لحظات من الاسترخاء والتجدد خلال يومك.

طريقة عمل آيس لاتيه بالكراميل

المكونات:

- قهوة مُحضرة (يُفضل إسبريسو)

- حليب (يمكن استخدام حليب اللوز أو حليب البندق للنكهة الخاصة)

- كريمة الكراميل (ممكن صنعها بشراء كريمة الكراميل)





خطوات التحضير

1. ابدأي بتحضير إسبريسو أو قهوة قوية واتركيه جانبًا ليبرد.

2. سخّني الحليب في وعاء على نار متوسطة حتى يصبح ساخنًا، ولكن لا تدعيه يغلي.

3. اسكبي القهوة في كوب التقديم.

4. أضيفي الحليب الساخن ببطء إلى القهوة مع التحريك للمزج جيدًا.

5. أضيفي كمية مناسبة من كريمة الكراميل حسب الذوق، وامزجيها جيدًا مع القهوة والحليب.

6. اتركي المشروب يبرد قليلاً.

7. أضيفي الثلج حسب الرغبة وقدمي الإيس لاتيه بالكراميل مع ملعقة، واستمتعي بمذاقه الرائع.

هذه الوصفة ستمنحك آيس لاتيه لذيذًا ومنعشًا يمكنك تحضيره بسهولة في منزلك، لتستمتعي بلحظات من الانتعاش والراحة في أي وقت تشاء.