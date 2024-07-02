إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد| قانونًا في هذه الدولة

تمثل مبادرة إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز دور الأجداد في الرعاية العائلية في السويد، وتعكس هذه السياسة التفاهم الاجتماعي العميق والاهتمام بالأسرة في المجتمع السويدي، حيث تُعتبر الأسرة المركز الأساسي للرعاية والتأطير الاجتماعي.

إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد

السويد تقدم إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد

أقرت السويد قانونا يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل، ويحول الوالدان، بحسب القانون الجديد، جزءا من بدل إجازتهما إلى الأجداد، ويمكن للأبوين تحويل 45 يوما كحد أقصى، فيما يمكن لواحد منهما تحويل 90 يومًا، ويعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الحياة العائلية وتحسين جودة الرعاية للأطفال في بيئة عائلية مستقرة وداعمة.

على الصعيد الاقتصادي، تُعتبر هذه الإجازة استثمارًا في مستقبل الأسرة والمجتمع، حيث تعزز الروابط العائلية وتسهم في تحقيق توازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للأجداد. كما أنها تساهم في تقليل الضغط على الأسرة الشابة وتعزز دور الأجداد كمقدمين للرعاية الأسرية.

بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسة التزام الحكومة السويدية بتعزيز المساواة والاستدامة الاجتماعية من خلال دعم الأسر وتعزيز دور كبار السن في المجتمع. يمكن أن يكون هذا النموذج قدوة للدول الأخرى التي تسعى لتعزيز دور الأسرة ودعم الرعاية العائلية من خلال السياسات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة.

فتعد إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد في السويد نموذجًا يستحق الدراسة والتأمل، حيث تجمع بين الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دور الأسرة والمجتمع بشكل عام.