إدارة التغذية لـ"مرضى السكري" أمر حاسم| أطعمة ملائمة ومفيدة للصحة

يُعد إدارة نظام غذائي صحيح لـ مرضى السكري أمرًا حاسمًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة وتجنب المضاعفات الصحية، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة اللذيذة والصحية التي تتضمن الفواكه والخضروات والبروتينات، مع تحكم في كمية الكربوهيدرات، وخلال السطور التالية، نستعرض لكم بعض الأكلات التي يمكن لـ مرضى السكري تناولها بشكل آمن وصحي.





أكلات مناسبة لمرضى السكر

1. الخضروات الطازجة: مثل السبانخ، والخس، والبنجر، والكوسة. يمكن تناولها بشكل طازج في السلطات أو مطهوة بشكل خفيف.



2. الفواكه الطازجة: مثل التفاح، والبرتقال، والفراولة، والعنب. من الأفضل تناول الفواكه بشكل كامل بدلًا من عصائر الفاكهة لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع.



3. البروتينات الصحية: مثل اللحوم البيضاء (الدجاج والأسماك)، والبقوليات (الفاصوليا والعدس)، والمكسرات (اللوز والجوز)، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

4. الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل. يفضل اختيار الحبوب الكاملة عوضًا عن النشويات المكررة.



5. الأطعمة ذات الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والأفوكادو، والأسماك الدهنية مثل السلمون.

6. الوجبات الخفيفة الصحية: مثل الزبادي اليوناني قليل الدسم، والخضروات مع الحمص، والفواكه مع اللوز المحمص.

تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم وتحت إشراف الطبيب وفق خطة غذائية مخصصة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة مستقرة ومستويات سكر دم مناسبة.