يابانيات يتزوجن أنفسهن| ظاهرة غريبة تعكس الاستقلالية الشخصية وتحول القيم الاجتماعية

في السنوات الأخيرة، شهدت اليابان ارتفاعًا في عدد النساء اللاتي يتزوجن أنفسهن في مراسم احتفالية، وهذا الاتجاه يُعرف بـ"الزواج الفردي" أو "السولوغاميا"، وهناك عدة أسباب وراء هذه الظاهرة، إلا أن أهمها هي الرغبة في الاستقلالية دون الحاجة لمساندة الرجال .



أسباب تزايد ظاهرة الزواج الفردي في اليابان

1. الاستقلالية الشخصية

تعكس السولوغاميا رغبة الأفراد في تأكيد استقلاليتهم واكتشاف ذواتهم.

2. الضغوط الاجتماعية

تسعى العديد من النساء إلى تجنب الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالزواج التقليدي وتوقعات الأسرة والمجتمع.

3. تأخر سن الزواج

مع ارتفاع معدل النساء العاملات وتأخر سن الزواج، تبحث العديد من النساء عن طرق للاحتفال بأنفسهن وحياتهن.

4. البحث عن السعادة

البعض يجد في الزواج الفردي وسيلة للاحتفاء بالنفس وتعزيز الشعور بالسعادة الذاتية.



المراسم والتكاليف

تتضمن مراسم الزواج الفردي في اليابان عادة:

- ارتداء فستان الزفاف.

- إقامة جلسة تصوير احترافية.

- حفل بسيط يتضمن أحيانًا خطبة تعبر فيها المرأة عن مشاعرها وأفكارها.



تكلفة هذه المراسم تختلف حسب الشركات التي تقدم هذه الخدمات، لكنها قد تتراوح بين 300,000 إلى 500,000 ين ياباني (حوالي 2,800 إلى 4,600 دولار أمريكي).

الممثلة مانا ساكورا

تجارب علي أرض الواقع

واتبعت الممثلة اليابانية مانا ساكورا هذا الاتجاه، إذ أقامت حفل زفافها الفردي في مارس/أذار 2019، ووضعت الخاتم في إصبعها وتعهدت على نفسها بجرأة: "سأحترم حياتي الخاصة، في المرض والصحة سأحب نفسي دائما وسأجعل نفسي سعيدة".

وأقامت امرأة أخرى تدعى هاناوكا حفل زفاف منفردا في أحد مطاعم طوكيو، ودعت إليه 30 صديقا وأنفقت ما مجموعه 250 ألف ين، أي ما يعادل 1600 دولار أمريكي.

الأثر الاجتماعي

على الرغم من أن الزواج الفردي لا يُعترف به قانونيًا، إلا أنه يشكل رسالة قوية عن القوة والاستقلالية الشخصية، ويعتقد البعض أن هذه الظاهرة تعكس تحولًا في القيم الاجتماعية في اليابان، حيث يركز الأفراد بشكل أكبر على السعادة الشخصية والنمو الذاتي.

الانتقادات

ككل ظاهرة اجتماعية جديدة، تواجه السولوغاميا انتقادات من بعض الجهات، حيث يرى البعض أن هذا النوع من الزواج يعكس تراجعًا في القيم الأسرية والتقاليد، كما يعتقد آخرون أنه قد يؤدي إلى زيادة العزلة الاجتماعية.

الزواج الفردي في اليابان هو تعبير عن تحول القيم الاجتماعية والبحث عن السعادة الشخصية بطرق جديدة ومبتكرة رغم الانتقادات، ويبدو أن هذه الظاهرة ستستمر في النمو والتطور في المستقبل، حيث تسعى المزيد من النساء إلى تأكيد استقلاليتهن والاحتفال بحياتهن بطرق تعكس شخصياتهن الفريدة.