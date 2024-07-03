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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

أحذر.. أطعمة شعبية تصيبك بأمراض خطيرة

اكلات عصرية ضارة
اكلات عصرية ضارة

تنال الـ أطعمة المخمرة، مثل الكيمتشي الكوري، شعبية متزايدة في العالم بفضل طعمها الفريد وقيمتها الغذائية المحتملة، ومع ذلك، تثير هذه الأطعمة بعض المخاوف بشأن الآثار الصحية السلبية التي قد تنجم عن استهلاكها بشكل مفرط أو غير صحي، إذ تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة المخمرة قد تسبب بعض الآثار الضارة على الصحة، مما يستدعي فهم دقيق لهذه الآثار.


 

الكيمتشي الكوري

أبرز الأضرار الناتجة عن تناول الأطعمة المخمرة

1. ارتفاع مستويات الصوديوم

يمكن أن تحتوي الأطعمة المخمرة على مستويات عالية من الصوديوم، مما يرتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

 

2. خطر التلوث البكتيري

قد تتعرض الأطعمة المخمرة للتلوث بالبكتيريا إذا لم تُعالج أو تُخزن بشكل صحيح، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي.

 

3. تأثيرات على الجهاز الهضمي

قد يواجه البعض مشاكل مع الهضم أو الانتفاخ بعد تناول الأطعمة المخمرة، مما يؤثر على راحتهم الشخصية.
 

4. صعوبات في التحمل

بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في هضم الأطعمة المخمرة بشكل عام، مما يؤثر على جودة حياتهم.
 

5. تفاعلات مع الأدوية

قد تتفاعل الأطعمة المخمرة مع بعض الأدوية، مما يزيد من المخاطر الصحية للأفراد الذين يتناولون أدوية بشكل منتظم.
 

أمثلة على أطعمة مخمرة أخرى بجانب الكيمتشي

  1. اللبن المخمر (الزبادي): يتميز بثراءه بالبروبيوتيك، وهو يفيد الهضم والصحة العامة.

 

2. الخبز المخمر: مثل الخبز الحمضي الخاص بالرغيف والفطائر المحمصة، والذي يمكن أن يسبب الرغوة في البطن.

 

على الرغم من فوائد الأطعمة المخمرة، يجب استهلاكها بحذر مع مراعاة التوازن الغذائي والاعتدال. من المهم الانتباه لمصادرها وطرق تحضيرها لتقليل المخاطر الصحية المحتملة المتعلقة بها.

 

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الجريدة الورقية