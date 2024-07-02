ياسمين عبد العزيز تفاجيء جمهورها في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتفاجئهم بجسم رشيق، ليتضح أنها خسرت وزنها الزائد.

وبدت ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية مميزة، مرتدية بنطال فضفاض باللون البيج، ونسقت عليه تيشيرت بنصف أكمام باللون الأسود ومكشوف من الجانبين؛ مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.

وتزينت ياسمين بساعة باللون الذهبي، وسلسلة رقيقة ملتفة حول العنق باللون الأزرق الفاتح.

الفنانة ياسمين عبد العزيز

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ياسمين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت ياسمين مكياج ناعم، يعكس جمال ملامحها، فقامت بوضع بلاشر باللون البني، وماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر كثافة وطولًا، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها القمحية.

ياسمين عبدالعزيز هي فنانة مصرية مشهورة بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكر، حيث بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة، ومن ثم تحولت إلى التمثيل في السينما والتلفزيون.

أبرز أعمال ياسمين عبد العزيز

في السينما

1. زكي شان (2005): فيلم كوميدي من بطولة أحمد حلمي، حيث لعبت دور زميلة حلمي في العمل.

2. الدادة دودي (2008): فيلم كوميدي قامت فيه بدور مربية أطفال تتورط في مغامرات كوميدية.

3. الثلاثة يشتغلونها (2010): لعبت دور فتاة بسيطة تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما تتولى مهمة صعبة.

4. جوازة ميري (2014): كوميديا رومانسية شاركت فيها بدور فتاة تبحث عن الزواج.

الدراما

1. اللي مالوش كبير (2021): مسلسل درامي لعبت فيه دور غزل، الفتاة القوية التي تواجه العديد من التحديات في حياتها.

2. هربانة منها (2017): مسلسل كوميدي قدمت فيه عدة شخصيات في كل حلقة.

الجوائز والتكريمات

حصلت ياسمين عبد العزيز على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، بما في ذلك جوائز من مهرجانات سينمائية محلية ودولية، وتُعتبر واحدة من أكثر الفنانات شعبية في مصر والوطن العربي بفضل موهبتها الفريدة وشخصيتها الكوميدية المحببة.

تواصل ياسمين عبدالعزيز تألقها في السينما والتلفزيون، وتحظى بأعداد كبيرة من المتابعين والمعجبين الذين ينتظرون أعمالها بفارغ الصبر.