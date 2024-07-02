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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

اليوم.. تتويج الفائزين في تحدي القراءة العربي بدورته الثامنة

تحدي القراءة العربي
تحدي القراءة العربي

يتوج تحدي القراءة العربي اليوم الثلاثاء أبطال دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات، والتي شهدت مشاركة 700 ألف طالب وطالبة وذلك خلال احتفالية كبيرة تجرى في مركز دبي التجاري العالمي.

 

تفاصيل دورة التحدي الثامنة

ويجري في الاحتفالية تكريم بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات، والفائز بلقب "المشرف المتميز"، والمدرسة الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة"، إضافة إلى تتويج صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

وجرى أمس تتويج الطالبة سلسبيل حسن صوالحة بلقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، والطالبة الفائزة بالصف الحادي عشر من مديرية شمال الخليل التعليمية، في ختام تصفيات شارك فيها 346778 طالباً وطالبة من 1486 مدرسة، من أصل 28.2 مليون طالب وطالبة و229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة.

 

 

وجرى الإعلان أيضاً عن فوز فادي عبد الرحمن أبو حمدة من منطقة قلقيلية التعليمية بلقب المشرف المتميز، ومدرسة بنات عورتا الثانوية من منطقة نابلس بلقب المدرسة المتميزة، وفي فئة أصحاب الهمم فازت الطالبة جوان عاصم أسعد من الصف العاشر في مدرسة القبس للإعاقة البصرية في رام الله.

وكانت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي قد شهدت فوز الطالب عبد الله محمد عبد الله البري من قطر، والطالبة آمنة محمد المنصوري من الإمارات، مناصفة، بلقب بطل تحدي القراءة العربي 2023 من بين 24.8 مليون طالب وطالبة مثلوا 46 دولة حول العالم، فيما أحرز الطالب يوسف بن داوود من تونس المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، ونالت مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز من الأردن لقب "المدرسة المتميزة"، وأحرزت سماهر السواعي من الأردن لقب "المشرف المتميز".

 

أهداف وأثر تحدي القراءة العربي

ويهدف تحدي القراءة العربي إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع، بما يسهم في تعزيز قيم الانفتاح الحضاري والتواصل مع الثقافات المختلفة لدى الطلاب والطالبات، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.

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