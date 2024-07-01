الإثنين 01 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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"البترول" تزف بشرى سارة.. استيراد كميات ضخمة من الغاز تنهي أزمة الكهرباء

أبراج كهربائية
أبراج كهربائية

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه كان يتم انعقاد اجتماعات مستمرة بين وزارة الكهرباء والشركات القومية التابعة، لمناقشة تعديل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك منذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعمل على وضع حلول لتلك الأزمة.


وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق على استيراد 21 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة المقبلة من أجل عدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث وصلت اليوم شحنة من الغاز المسال إلى مصر، وسيتم توالي استقبال باقي الشحنات على فترات متقطعة خلال الشهور المتبقية من فصل الصيف.

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وأوضح متحدث البترول، أن هناك شحنات من الغاز ستصل مصر من أجل تغطية فصل الصيف للعمل على انتهاء أزمة الكهرباء، وأنه سيكون لدينا كميات كافية من الغاز لعدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف.


وحول توقف بعض مصانع الأسمدة عن العمل بسبب قلة حجم الغاز، قال حمدي عبد العزيز: «كنا في ظروف طارئة وكان لابد من الحفاظ على كميات الغاز الموجودة لدى بعض مصانع الأسمدة، لذا تم توقف بعض المصانع عن الإنتاج ومن ثم عودتها مرة أخرى للعمل، حيث أن مصانع سيدي كرير بدأت العمل اليوم بالفعل».


ولفت متحدث الكهرباء، إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الغاز إلى مصانع الأسمدة خلال الفترة المقبلة عقب وصول الشحنات من الخارج.

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