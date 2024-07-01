الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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شعبة السيارات: 35% نسبة انخفاض أسعار السيارات بعد صفقة "رأس الحكمة"

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات في بداية العام كان يعاني من ارتفاع شديد بصورة غير معقولة، وجميع المواطنين كانوا يتحدثون عن هذه الارتفاعات.

وتابع "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في توفر الدولار في البنوك المصرية، وهذا الأمر ساهم في انخفاض أسعار السيارات من 5 لـ15% في بعض أنواع السيارات، وفي بعض الأنواع الأخرى وصلت لـ35%، وجميع المواطنين شعروا بهذه  الانخفاضات.

ولفت إلى أن هناك مشكلة في التسجيل على النافذة في الجمارك منذ شهر ونصف، ولكن الحمد لله صدر قرارًا من مصلحة الجمارك بالإفراج عن كافة السيارات المحتجزة.

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