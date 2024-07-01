"التعليم" تكشف تفاصيل منح الطلاب الدرجة الكاملة لـ3 أسئلة بامتحان الفيزياء (فيديو)

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزيروجه فورا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة ونموذج الإجابة بسبب تعدد شكاوى الطلاب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الاثنين بناء على تقرير اللجنة الفنية تقرر منح الدرجة الكاملة لثلاثة أسئلة وهي محل الشكوى من الطلاب، مع تحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين.

90% من أسئلة الامتحان وردت بنفس الأفكار في الأعوام الثلاثة الماضية

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن أكدت أن 90% من أسئلة الامتحان وردت بنفس الأفكار في امتحانات الأعوام الثلاثة الماضية، وأن الامتحان متدرج الصعوبة.

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

وأقر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.



كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

تقرير لجنة تقييم امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد طااب اللجنة الفنية منذ إصدار توجيهاته لها بسرعة إعداد تقرير كامل حول مدى صعوبة امتحان مادة الفيزياء ومطابقة الأسئلة للمواصفات، بالنظر بعين الأعتبار لمصلحة الطلاب فى المقام الأول.

وخلص تقرير اللجنة الفنية إلى أن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (30 في المائة للمستويات العقلية البسيطة و40 فب المائة للمستويات العقلية المتوسطة و30 في المائة للمستويات العقلية العليا).

وأفاد التقرير بأن 90 في المائة من أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (2021، 2022، 2023)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

ونوه التقرير بوجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم 40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) في امتحان الفيزياء محل شكوى الطلاب.