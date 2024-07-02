لعنة الله عليك.. خيري رمضان يهاجم وزير إسرائيلي (فيديو)

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد أدلى بتصريحات غريبة، بأنه لا بد من قتل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم برصاصة في الرأس معلقا: "هذا الإرهابي لعنة الله عليه".

الأسرى الفلسطينيون يعانون الكثير من الانتهاكات

وقال خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين إن الأسرى الفلسطينيين يعانون الكثير من الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية والنظم والاعتبارات التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل محترم.

وتابع خيري رمضان: “إسرائيل قد أعلنت أنه تم إطلاق سراح 55 معتقلا فلسطينيا، بمن فيهم مدير مستشفى الشفاء في غزة، بعد أن أكدوا أنه لا يوجد مكان داخل السجون الإسرائيلية”.

ارتفاع حدة التوتر بين القيادات السياسية العسكرية في إسرائيل

ارتفعت حدة التوتر بين القيادات السياسية العسكرية في إسرائيل، حيث تبادل الوزراء وقادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وزعيم المعارضة في الكنيست الاتهامات حول مستقبل الحرب على قطاع غزة، وأسباب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، إن "إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب على غزة كافة، وإنها لا تزال متمسكة بمقترحها بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى، حظي بترحيب الرئيس الأميركي جو بايدن".

واتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها هي من تحول دون إبرام الصفقة، حسب تعبيره، مضيفا "بالضغط العسكري أولا ثم السياسي سنعيد جميع المحتجزين الأحياء والأموات".





وأردف "نحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي: القضاء على حماس، وعودة جميع المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال".

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حماس.

وأضاف مع كل دولة تعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية

وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو في قضاء صور جنوبي البلاأفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو في قضاء صور، جنوبي لبنان. وذكر التقرير أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب في أضرار مادية بالمنطقة المستهدفة.د



