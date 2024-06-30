نشرة التوك شو.. انتهاء التشكيل الوزاري خلال أيام وحماس مستعدة لوقف الحرب

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أرجع السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نشوب 56 صراعا في جميع أنحاء العالم لعدم الالتزام بقواعد الشرعية الدولية وعدم الالتزام بالقواعد الحاكمة لعمل الأجهزة المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي.

السفير محمد حجازي يكشف سبب تزايد الصراعات العالمية (فيديو)

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثورة 30 يونيو بأيام المجد والكرامة، موضحًا أن الحراك الثوري قبل 2011 ضد مبارك والحراك بعد 2011 ضد الإخوان.

أبو الغيط: أمريكا أدركت ضرورة تغيير المجتمعات العربية بعد أحداث 11 سبتمبر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن أمريكا استخدمت "الكذبة الكبري" المسماه بحقوق الإنسان في تغيير المجتمعات العربية.

أبو الغيط يكشف الكذبة الكبرى الأمريكية لتغيير المجتمعات العربية (فيديو)

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه عندما عاد من زيارته لواشنطن، قال إنه لن يكتب للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ما دار بينه وبين المسئولين هناك في برقيات أو مراسلات لأن هذا كلام لا يكتب.

أبو الغيط يكشف رد مبارك على رغبة أمريكا في تغيير الحكم بمصر (فيديو)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: “كنت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة منذ أن وقعت أحداث 11 سبتمبر واطلعت على كل ما يدور في أمريكا بشأن تغيير المجتمعات العربية”.

أبو الغيط: شاهدت خطط أمريكا لتغيير المجتمعات العربية وحرب العراق البداية (فيديو)

قال الدكتور عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، أن من خلال تجارب الحربين العالميتين الأولي والثانية عادة ما يحدث صراع، على المستوى العالمي ينتشر في الأقاليم المختلفة.

منظمة التحرير الفلسطينية: الصراعات الحالية مقدمة لحرب عالمية ثالثة (فيديو)

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن رائحة الاستقرار غابت عن المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتأثرت المنطقة برمتها وتعمقت أزماتها السياسية والاقتصادية.

أمل الحناوي: التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة قبلة الحياة للمنطقة (فيديو)

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اعتراف أوروبي جاء نتيجة الأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة وعانت منها أوروبا.

أستاذ تمويل: مصر أكبر شريك اقتصادي في المنطقة لأوروبا (فيديو)

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن توقف إنتاج المصانع أثر بشكل كبير على الأسمدة، موضحًا أنه يبشر المزارعين بأن أزمة الأسمدة ستشهد إنفراجة وسيكون هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يتوقع حدوث إنفراجة قريبة في صناعة الأسمدة.

أكد المحامي أشرف ميلاد روكسي، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، أن فكرة الترحيل في مصر يتم بعد إجراءات يتدخل بها الجهات الرسمية ولجنة الفتوى بوزارة العدل لترحيل أي شخص، مشددًا على أنه أي ضيف لم يوفق أوضاعه قبل 1/7 سيتم اتخاذ الإجراءات السريعة حيالة.

باحث في شئون الهجرة: ترحيل أغلب اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هي استثمارات في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، والاستثمارات تأي في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين وهي استثمارات مباشرة تدخل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن هذه استثمارات على مستوى القطاع الخاص، وتم توقيع اتفاقية لتقديم شريحة أولى من الدعم المالي لدعم الإصلاح المالي المصري بقيمة مليار يورو لدعم الموازنة المصرية.

متحدث الحكومة: اتفاقيات ومخرجات مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" موجهة للقطاع الخاص

أكدت حركة حماس أنهم مازالوا على استعداد للتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح لوقف إطلاق النار ينهي الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حماس: على استعداد للتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح لوقف إطلاق النار

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر جزءا من الحرب الشاملة ضد شعبنا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الرئاسة الفلسطينية: مساعي حكومة الاحتلال لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطين ستفشل

أفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية “اكسترا نيوز” أن الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين سيكون خلال أيام.

"اكسترا نيوز": الانتهاء من التشكيل الوزاري وحلف اليمين خلال أيام

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيسة المفوضية الأوروبية والوزراء الأوربيون والحضور بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، معربة عن شكره وتقديره لفريق العمل المصري والأوروبي على الجدية والالتزام والجهد الذي بذل خلال 100 يوم لانعقاد هذا المؤتمر.

السيسي: الشعب المصري صلب وصامد ومتطلع لمستقبل أفضل منذ 12 عامًا (شاهد)