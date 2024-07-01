فرج عامر يكشف سبب موافقته على استكمال مباراة سموحة وبيراميدز (فيديو)

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قرار رابطة الأندية استكمال مباراة بيراميدز وسموحة التي لم تكتمل بسبب حريق نشب في استاد الإسكندرية.

وقال رئيس نادي سموحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "نحن نلتزم بالقوانين واللوائح، لكن فوجئنا أن رابطة الأندية اتخذت قرارا باستكمال باقي المبارة الماضية بنفس ظروف المباراة، بدلا من إعادة المباراة بشكل كامل".

لا جدوى من الجدل في هذا الأمر

وأضاف رئيس نادي سموحة: " وافقنا على المشاركة في باقي مباراة بيراميدز، ولا جدوى من الجدل في هذا الأمر"، معقبا: "لحريق في يوم مباراة بيراميدز ظرف قهري، ولا يوجد إنسان يرغب في حدوث حريق يوم المباراة".

أصدر نادي بيراميدز بيان للرد على قرار رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بشأن استكمال مباراة الفريق ضد سموحة التى ألغيت بسبب حريق في غرفة التحكم بالإنارة باستاد الإسكندرية.

وذكر بيراميدز في بيانه: "يبدي نادي بيراميدز اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي تم إلغاؤها بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه تم إرساله والإعلان عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط!".

وأضاف: "وفوجئنا قبل ساعات قليلة عند منتصف الليل، وفي يوم إجازة ثورة 30 يونيو في البلاد، بقرار لجنة المسابقات، وتطالبنا فيه رابطة الأندية بأن نسافر إلى مدينة أخرى لمواجهة منافس مختلف تماما، وتحضيرات مختلفة، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد للمباراة، ويبدو أن اتخاذ مثل هذا القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لأبسط أساسيات الرياضة وصحة اللاعبين وإعدادهم نفسيا وبدنيا والحفاظ على سلامتهم، بعدما قرروا من تلقاء نفسهم في وقت متأخر، سفر الفريق إلى مدينة أخرى تبعد 200 كم عن القاهرة، لخوض لقاء أمام فريق آخر، في ظروف مختلفة، دون مراعاة للأعمال التنظيمية واللوجيستية، من وسائل نقل، وحجز فنادق، وملاعب تدريب، ووسائل استشفاء، وتجهيزات غذائية وطبية وأمنية، يتم تجهيزها مسبقا، وهو ما يؤثر بالسلب على كل الاستعدادات الطبيعية لأي مباراة".

وتابع: "بل إن القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لحجم التأثير السلبي على القيمة التجارية للدوري المصري، وضرب ثقة المستثمرين والرعاة في صناعة كرة القدم المصرية، سواء بالدخول إليها أو المضي قدما في الاستثمار بها".