الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 38 هارباً و18 بلطجياً في حملة أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين في ضبط عدد (38) متهم.‏

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (18) متهم .

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ‏‏ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره ‏‏وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

 

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، ‏‏بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض ‏القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل ‏منهم مبلغ 1000 ‏‏جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ‏عما أسند إليه بتهمة ‏‏إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ‏‏ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن ‏‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 ‏بدائرة قسم البساتين ‏‏استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني ‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل ‏تكدير الأمن العام ‏‏والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على ‏‏الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (2 فرد ‏‏خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من ‏الضرورة الشخصية ‏‏أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً ‏وقيمة ‏بالأوراق والمملوكة ‏للمجني عليه سيد ربيع.‏

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