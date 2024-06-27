كشف حقيقة المشاجرة الدامية في حفل بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد المواقع ‏الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه ‏وإصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء حضورهم حفل ‏داخل فيلا بالجيزة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على أحد المواقع ‏الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بقتل شقيقه وأصابة 4 آخرين خلال مشاجرة أثناء ‏حضور حفل داخل فيلا بالجيزة.‏

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن كما أمكن تحديد الفيلا المشار إليها ‏‏" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة" وكذا القائمين عليها (شخصين ‏‏"أحدهما مالك الفيلا) تم ضبطهما وبسؤالهما أقرا بإستئجار

‏(3 أشخاص ، مقيمون بمحافظة الجيزة) الفيلا لإقامة حفل مقابل مبلغ مالى ، أمكن ‏ضبطهم وبمواجهتهم أفادو بإستئجارهم للفيلا وقيامهم بالإعلان عن تنظيم الحفل المشار ‏إليه على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"مقابل مبالغ ‏مالية.‏

وتبين من الفحص عدم صحة ما جاء بالمنشور بشأن وجود مشاجرة أو إصابات ‏ووفيات خلال الحفل.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض ‏القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل ‏منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ‏عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 ‏بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني ‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل ‏تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من ‏الضرورة الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة ‏بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏