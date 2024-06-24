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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. حسن مصطفى مديراً فنياً لفريق الشرقية

حسن مصطفي
حسن مصطفي

 عقد مجلس إدارة نادي الشرقية في جلسته برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي مرزوق واسفرت الجلسة عن قبول اعتذار عمرو عبده المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .

وتعيين حسن مصطفى مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم بعد قبول ترشيح لجنة الكرة بتعيين الكابتن حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، مديراً فنياً للفريق والكابتن عمرو الصفتي مدرباً عاماً وتم عقد جلسة مع مجلس الإدارة اليوم الجمعة لإتمام التعاقد وتشكيل الجهاز المعاون له.

بحضور العميد أحمد زردق نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ خالد بيومي أمين الصندوق، والأستاذ محمد صلاح والأستاذ توفيق النجار، والأستاذ شادي مسعد، والأستاذ إبراهيم الباجوري، والدكتور كريم الغندور، والدكتور إسلام سمير، أعضاء مجلس الإدارة، والأستاذ رجب غزالي المدير التنفيذي للنادي، ومندوبي الجهة الإدارية، والدكتور محمود حماد مدير النشاط الرياضي.

 

 

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