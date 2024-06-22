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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

البلاستيك يبدأ الاستعداد للموسم الجديد أول يوليو

الجهاز الفني لفريق
الجهاز الفني لفريق البلاستيك

قررالجهاز الفني لفريق البلاستيك بقيادة أحمد عبدالغنى، على بدء فترة الإعداد للموسم الجديد أول يوليو المقبل، حيث صعد الفريق لدوري القسم الثاني ب .

وأكد عبدالغني أنه سيبدأ فترة الإعداد مبكرًا لإتاحة أكبر فرصة أمامه لرؤية جميع اللاعبين الجدد وتحديد اختصاصاته بالشكل الأمثل حتى يستطيع بناء فريق قوى للبلاستيك، مشيرًا إلى أنه يسعى للتعاقد مع لاعبين من الدورى الممتاز أو دورى المحترفين حتى لو على سبيل الإعارة.

وأضاف أنه سيحتفظ بـ10 لاعبين من قائمة الموسم الماضي، وسيستغني عن 20 لاعبًا بسبب الأعمار السنية الكبيرة ومعرفته بصعوبة اللعب في القسم الثانى "ب" الذى يحتاج لاعبين على مستوى عالٍ ويحتاج لبناء فريق قوى من أجل عدم الهبوط للقسم الثالث من جديد.

وأكد عبدالغني أنه سيبدأ فترة الإعداد في الأول من يوليو المقبل من أجل إتاحة أكبر فرصة أمامه لرؤية جميع اللاعبين الجديد وتحديد اختصاصاته بالشكل الأمثل حتى يستطيع بناء فريق قوى للبلاستيك ، مشيرا أنه سيستهدف التعاقد مع لاعبين من الدورى الممتاز أو دورى المحترفين حتى لو على سبيل الإعارة .

واختتم فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني مشواره في منافسات دوري القسم الثالث، ونجح في الصعود للقسم الثاني بعد فوزه على فريق الماظه الهابط  للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار بهدفين نظيفين سجلها  حسن عبده ومحمد تريكه.

ترتيب المجموعة السادسة بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث  :

  1. البلاستيك 61 نقطة
  2. بنها      61 نقطة
  3. طوخ   52 نقطة
  4. المرج   42 نقطة
  5. شباب قليوب 37 نقطة
  6. الطيران 35 نقطة
  7. هليوبوليس 34نقطة
  8. اسكو   30 نقطة
  9. المطرية 29 نقطة
  10. القناطر الخيريه 28نقطة
  11. شباب بطا   25 نقطة
  12. بهتيم 25نقطة
  13. ألماظة 21 نقطة
  14. أبوالسعود 10 نقاط

 

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