المنيا يفاضل بين مدرب خارج المحافظة وشديد قناوي

يكثف مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، جهوده لحسم ملف المدير الفني بعد رحيل بركات إبراهيم عن تدريب الفريق.

ويفاضل المنيا بين بعض المدربين من خارج المحافظة وشديد قناوي ابن النادي من أجل حسم ملف القيادة الفنيه للفريق خلال الموسم الجديد.

ويسعي مجلس إدارة المنيا لترتيب ملفات الموسم الجديد أملا في تكوين فريق قوي ينافس علي الصعود لدوري المحترفين.

وكان المنيا قد أخفق خلال الموسم المنتهي وابتعد عن المنافسة علي القمة وبقي الفريق في دوري القسم الثاني ب.

وضع مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، شرطا لرحيل أي لاعب عن صفوف الفريق من أصحاب العقود المستمرة.

واتفق مجلس إدارة نادي المنيا علي الموافقة لأي لاعب يريد الرحيل بشرط إحضار عرض مناسب يستفيد منه النادي.

ويسعي مجلس إدارة نادي المنيا لترتيب عدد من الملفات استعدادا للموسم الجديد منها ملف اللاعبين ودعم الصفوف بكل قوة.