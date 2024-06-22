السبت 22 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بركات مديراً فنياً لتوت عنخ آمون

محمد بركات
محمد بركات

أعلن نادي توت عنخ آمون الصاعد حديثًا للقسم الثاني ب بنهاية الموسم المنقضي على تعيين محمد بركات مدير فني بالموسم المقبل.

جاء ذلك عقب رحيل أحمد الجيوشي صاحب إنجاز الصعود للقسم الثاني بنهاية الموسم.

وصعد فريق توت عنخ امون بقيادة احمد الجيوشي المدير الفني الي دوري القسم الثاني بعد تصدره المجموعة الثالثة بدوري القسم الثالث التي تضم أندية الفيوم وبني سويف

وعمل محمد بركات كمدرب بفريق الكرة بنادي وادي دجلة الموسم الماضي ضمن الجهاز الفني لتوليتش الذي رحل عقب نهاية الموسم وضياع حلم الصعود الي الدوري الممتاز.

ويقدم مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد منصور، ونائبه لطفي محمد منصور ومحمد وصفي المفوض برئاسة النادي، كل الدعم والمساندة وتوفير كافة الامكانيات المالية والمعنوية.

كان الفريق الأول بنادى توت عنخ امون بقيادة أحمد الجيوشى، نجح في خطف بطاقة التأهل لمسابقة دورى القسم الثانى "ب " وذلك بعد فوزه امام ضيفه مركز شباب سمسطا بنتيجة 7/1.

وحجز توت عنخ امون مقعدا بدورى القسم الثانى بعد صدارة المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بنى سويف الرياضى وصيف المجموعة

 

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الجريدة الورقية