اليوم.. ثلاث مواجهات مثيرة بالجولة الـ27 في الدوري

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز، عندما يستضيف فيوتشر نظيره الإسماعيلي على استاد السلام في الرابعة عصراً، ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، بينما يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الخامس برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة .

بيراميدز والمقاولون

ويطمح بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى حصد الثلاثة نقاط خلال هذا اللقاء من أجل الحفاظ على صدارة الدوري خاصة مع اقتراب الأهلي من الصدارة، ويتواجد بيراميدز في المركز الأول بترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة، ويتواجد المقاولون بقيادة معتمد جمال في المركز الـ17 قبل الأخير بترتيب جدول الدوري المصري برصيد 19 نقطة .

المصري وسيراميكا كليوباترا

تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو باه لاعبي خط وسط فريق المصري عن المباراة أمام سيراميكا، جاء ذلك بعد حصول ثنائي المصري على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك ,

ويقع المصري البورسعيدي في المركز الثالث بترتيب مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 في بينما انتهت 7 مباريات بالهزيمة.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، جمعها من 25 لقاء، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 7، وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات.