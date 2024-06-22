رحيل 7 لاعبين عن المنيا قبل الموسم الجديد

قرر مجلس ادارة نادي المنيا بقيادة المحاسب عاطف عبد الجابر، رحيل بعض لاعبي الفريق، حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى، و ذلك في اطار استعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد والذي يسعي فيه الفريق للمنافسة بدوري القسم الثاني ب .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "محمود السيد قلب الدفاع وعمرو الشناوي حارس المرمي وإسلام عبدالراضي وأيمن ناصر الظهير الأيمن " .

كما انتهت عقود كلا من بدوي عاشور قائد الفريق، ومصطفي الشوبكشي لاعب الوسط، وكريم حسن هداف الفريق، بجانب رحيل سيلا كمال المحترف الغيني.

وعلي جانب آخر تسعي الإدارة لتجديد التعاقد مع الثلاثي كريم حسن هداف الفريق خاصة في ظل تميزه في الموسمين المنقضيين كأحد أبرز عناصر الفريق بجانب السعي لتجديد عقد أيمن ناصر وبدوي عاشور .

وقد تشهد الأيام المقبلة رحيل لاعبين آخرين في حال دفع مبالغ مالية لإدارة النادي أو إحضار عروض للرحيل خاصة أن إدارة النادي لا تمانع في رحيل بعض اللاعبين في حال توافر استفادة مالية للنادي.

ويسعي مجلس إدارة نادي المنيا لترتيب ملفات الموسم الجديد أملا في تكوين فريق قوي ينافس علي الصعود لدوري المحترفين.

في المقابل، يكثف مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، جهوده لحسم ملف المدير الفني بعد رحيل بركات إبراهيم عن تدريب الفريق.

ويفاضل المنيا بين بعض المدربين من خارج المحافظة وشديد قناوي ابن النادي من أجل حسم ملف القيادة الفنيه للفريق خلال الموسم الجديد.

ويسعي مجلس إدارة المنيا لترتيب ملفات الموسم الجديد أملا في تكوين فريق قوي ينافس علي الصعود لدوري المحترفين.

وكان المنيا قد أخفق خلال الموسم المنتهي وابتعد عن المنافسة علي القمة وبقي الفريق في دوري القسم الثاني ب.

وضع مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، شرطا لرحيل أي لاعب عن صفوف الفريق من أصحاب العقود المستمرة.