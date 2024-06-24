لافيينا يبدأ استعداداته للموسم الجديد 10 يوليو المقبل

أكد أحمد صلاح المدير الفني للافيينا أن بداية فترة الإعداد ستكون خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو المقبل ، مشيرا أنه يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة احتياجات الفريق من التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر من أجل المنافسة على الصعود للممتاز في الموسم الجديد .

وأضاف المدير الفني للافيينا أن هناك ورش عمل مع مدربين قطاع الناشئين طوال الفترة الماضية لوضع استراتيجية محددة للعمل خلال الموسم الجديد في ظل سعى الإدارة نحو الإستعانة بعدد من لاعبى القطاع للمشاركة مع الفريق الأول .

وشدد أحمد صلاح أن هناك دعم كبير من محمود الأسيوطى رئيس النادى مؤكدا أنه يدعم الجهاز الفني ويلبى كافة الطلبات من أجل تحقيق حلم الصعود .

واحتل لافيينا الموسم المنصرف المركز الرابع برصيد 48 نقطة بجدول ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

في المقابل، أعلن رضا الويشي لاعب لافيينا ومهاجم الأهلي السابق، رحيله عن الفريق بعد انتهاء تعاقده مع النادي.

وكتب الويشي منشوراً بشأن رحيله عن لافيينا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً، اليوم انتهى تعاقدى مع نادي لاڤيينا كلاعب بس اكيد كمشجع و محب للنادى مستمرة للأبد .

وقال الويشي ، فى البداية حابب انى اشكر محمود الأسيوطي وسيف الأسيوطي، على الدعم الدائم لشخصى و للمجموعة كلها و الحب اللى شوفته منهم و مهما اتكلمت و قولت عمرى ما هوفيكوا حقكوا .

وتابع الويشي بشكر كل اللاعيبة الرجالة على الاخلاص و التعب طول الفترة الجميلة اللى قضيتها معاكم وان شاء الله نتقابل على خير وبجد كل شخص فيهم ليه معزة خاصة فى قلبى و كل واحد مختلف عن التانى بس انا بحبهم كلهم .

ووجه الويشي الشكر لكل من وائل حبيب، واحمد صلاح المدير الفني، ومحمد شديد ، وعبدالله البلاط .

وأضاف، أنا فعلا بعتبر كل الناس اللى فى النادى هما عيلتى بجد مش مجرد صحاب و أخوات و اتمنى مكنش ضايقت او زعلت حد منى الفترة اللى قضيتها معاهم دى و هتوحشنى لمتنا و كل حاجة بينا و اكيد مهما حصل هنفضل سوا و نتجمع تانى .

و اختتم الويشي، بالتوفيق لنادينا الحبيب الفترة الجاية ان شاء الله و كل الدعم للجهاز الفني للنادى و الوقوف خلف الفريق الاول الذى يضم مجموعة من احسن الاعبين ف المجموعة و كل الثقه فى امكانياتهم للوصول لهدف النادى ان شاء الله و من الان مكانى وسط جمهور النادى لمؤازرة الفريق .

وكان رضا الويشي قد انضم إلى لافيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك مع الفريق بمسابقة دوري المحترفين.

وسبق لرضا الويشي المشاركة بقميص أندية الأهلي، المقاولون العرب، والإنتاج الحربي، كما ساهم في صعود فرق إف سي مصر، كوكا كولا، وحرس الحدود إلى الدوري الممتاز.

واحتل لافيينا الموسم المنصرف المركز الرابع برصيد 48 نقطة بجدول ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين.