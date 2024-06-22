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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب حرس الحدود: يتبقى على الحلم مباراة واحدة

محمد مكي
محمد مكي

أعرب محمد مكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود، عن سعادته بالفوز الذي حققه على نظيره الترسانة في مباراة بدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز .

ويتنافس 4 فرق على بطاقة الصعود الوحيدة المؤهلة للممتاز، بين الثلاثي الصاعد من القسم الثاني ب وهم الترسانه، منتخب السويس، وسبورتينج، وصاحب المركز الثالث بالقسم الثاني أ نادي حرس الحدود.

وقال مكي "متبقي مباراة صعبة بعد خمسة أيام، ابارك لفريقي على تحقيق المكسب".

وأضاف: "نلعب تحت ضغط كبير جدًا طوال الموسم، خضنا عدد مباريات أقوى وأصعب".

وأردف: "عقلنا غير قادر على الاستيعاب أو التفكير، انهكنا بشكل كبير، كنت أعلم أننا سنحسم اللقاء في آخره".

وأتم: "أتمنى أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة ونعود للدوري الممتاز والتأهل يكون من نصيبنا، أشكر اللاعبين لأنهم تعبوا طوال الموسم".

وحقق فريق حرس الحدود الفوز على الترسانة بريمونتادا مثيرة بهدفين مقابل هدف.

ويملك فريق حرس الحدود 10 نقاط متصدرًا جدول الترتيب، فيما سيواجه سبورتنج صاحب الـ8 نقاط في الجولة السادسة والأخيرة.

 

 

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الجريدة الورقية