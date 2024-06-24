استعدادات النصر مستمرة لمواجهة بيراميدز بالكأس

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبدالحميد علي ميدو، تدريباته استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ32 بمسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 15 يوليو المقبل .

وخاض فريق النصر عدة مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز بكأس مصر، أولى المباريات أمام الداخلية انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والثانية أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، الثالثة أمام بروكسي وانتهت بالتعادل السلبي في تجربة مفيدة وقوية لأبناء مصر الجديدة اطمان خلالها الجهاز الفني على جميع اللاعبين، والرابعة أمام الزمالك، حيث انتهت بثلاثية مقابل هدف، والخامسة أمام المقاولون العرب انتهت بالتعادل 2/2 .

وخاض فريق النصر مباراة ودية ، حيث تقدم الزمالك عن طريق مهاب ياسر ونجح سيد شعبان في تسجيل هدف التعادل للنصر من تمريرة لعبد الرحمن وكان النصر قريب من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة لمحمود عيد بلية منعتها العارضة من دخول المرمي كما أهدر ميسي فرصة محققه لتسجيل هدف وفي الشوط الثاني أحرز محمد عاطف الهدف الثاني للزمالك وقبل نهاية المباراة أحرز عبدالله السعيد الهدف الثالث.

وأكد عبد الحميد علي المدير الفني للنصر ان الأداء في تصاعد مستمر و إن النصر كان قريب من الفوز لولا بعض الاخطاء في بعض الأوقات وقال إن الأداء يعتبر امتداد لأداء الفريق أمام الزمالك .

واضاف عبد الحميد علي أنه لعب على إمكانيات اللاعبين خاصة ثلاثي الهجوم جندية وميسي وسيد شعبان والاعتماد على الزيادة العددية من الوسط بلية وحسونة وانهينا الشوط الأول بشكل جيد وفي الشوط الثاني مع التغييرات تحسن الأداء بشكل كبير واهدرنا أكثر من فرصة ونجحنا في تسجيل هدف التقدم وايتقبلنا هدف التعادل المقاولون وسط غفلة من اللاعبين