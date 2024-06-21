مالية كفر الزيات يضم لاعب وسط بايونيرز

تعاقد فريق مالية كفر الزيات بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، مع محمد جميل لاعب وسط بايونيرز لتدعيم خط الوسط استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب.

وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات.

ويجيد اللاعب مواليد 99 اللعب في مركز الهاف رايت والباك رايت.

أتم فريق مالية كفر الزيات التعاقد مع إبراهيم ناجي لاعب المصري البورسعيدي لتدعيم خط الدفاع استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني ب.

وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات، وعبدالله عبد البصير وكيل اللاعب.

الجدير بالذكر أن اللاعب مواليد 2003 يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

إبراهيم ناجي لاعب المصري البورسعيدي

ويسعي فريق المالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد حيث ضم محمد بلحة لاعب الشرقية، ومحمد فايز لاعب الحمام، وحسني عزوز لاعب كهرباء الإسماعيلية، وناصر البوهي لاعب الإنتاج، و ضاضا لاعب دمنهور، وأحمد حربي لاعب بلبيس، وإبراهيم ناجي لاعب المصري، ومحمد جميل لاعب بايونيرز

ويحاول مجلس إدارة مالية كفر الزيات المنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل في ظل المنافسة الصعبة التي ستكون خلال الموسم المقبل .

من ناحيه آخر، أعلن نادي ماليه كفر الزيات بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب عبد الناصر محمد المدير الفني السابق للانتاج الحربي، خلفاً منير عقيلة .

ويضم الجهاز الفني للفريق بالموسم الجديد: جلال أبو عوف المشرف العام علي الكرة، عبدالناصر محمد مديراً فنياً، مصطفي عسكر مدرب عام، وليد البشكار مدرب،عبدالرؤوف عيد مدرب حراس المرمي .

ويضم الجهاز الإداري كلا من : رمضان ليله مدير إداري ، ياسين علوان إداري ، وائل سعيد مدير التعاقدات .

ويضم الجهاز الطبي كلا من : دكتور محمد الخولي رئيس الجهاز الطبي، عبدالمنعم زيان طبيب، محمد عاطف طبيب .